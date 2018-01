Nowy koncept salonów Ani Kruk autorstwa Forbis Group

Inspiracją przy tworzeniu nowego wizerunku butików Ani Kruk był styl marki, zdefiniowany przez lekkość, prostotę i niewymuszoną elegancję. – mówi Paulina Kanigowska, architekt wnętrz Forbis Group. - Wyposażenie regałów w smukłe, wysokie nóżki i zastąpienie intensywnych, magentowych akcentów kolorystycznych pudrowym różem, nadały wnętrzu delikatności. Biżuteryjne lampy pozwalają na wydobycie prawdziwego wdzięku produktów.

Ania Kruk to marka o wyjątkowej historii, w której prawie 200 lat rodzinnej tradycji splata się z energią i świeżością młodego pokolenia. Jej kolekcja biżuterii balansuje między światem mody, a delikatnymi wzorami do noszenia na co dzień.



Forbis Group jest firmą projektowo – wykonawczą, która powstała z pasji do dobrego designu. Jako jedna z pierwszych na polskim rynku wprowadziła model współpracy, polegający na holistycznym podejściu do procesu adaptacji przestrzeni komercyjnych. Obecnie Forbis Group jest jednym z wiodących, krajowych dostawców usług fit – out dla branży Retail, Office i HoReCa.

