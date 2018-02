Realizacja Forbis Group dla firmy Regus

- Pojęcia coworkingu i biura serwisowanego są często utożsamiane i faktycznie różnice między nimi się zacierają – mówi Agnieszka Sarwas, architekt Forbis Group. - Jednak z definicji, te pierwsze oferują w pełni wyposażone biuro wraz z obsługą administracyjną, najczęściej zorganizowane w układzie gabinetowym. Najemcy mają do dyspozycji kilka lub kilkanaście mniejszych pomieszczeń, sekretariat i części wspólne np. aneks kuchenny. Powierzchnie coworkingowe natomiast, to przeważnie otwarte przestrzenie, w których wynająć można nawet jedno biurko. Ich ideą jest budowanie sieci relacji i wspieranie działalności akceleratorów biznesowych. Te cele realizowane są przez rozwiązania aranżacyjne, takie jak właśnie duże powierzchnie open space, współdzielone stoły i liczne mniejsze salki do spotkań.

Pierwsze biuro serwisowane w Polsce powstało w połowie lat dziewięćdziesiątych i był to oddział firmy Regus. Niedawno operator otworzył swoją 12 siedzibę w stolicy w budynku Solec Residence. Za adaptację projektu i jego kompleksową realizację odpowiadała firma Forbis Group. W powierzchni wydzielone zostały pomieszczenia gabinetowe, dedykowane pracy w skupieniu i spotkaniom biznesowym. Znajduje się tu także strefa pracy wspólnej i kreatywnej.

