Icon Fitness w budynku Starej Poczty w Gliwicach

Siedziba Głównego Oddziału Poczty Polskiej, wzniesiona w latach 1903-1907 w stylu historyzmu z elementami neogotyckimi, to jedna z ikon miasta Gliwice. O dużej wartości architektonicznej zabytku stanowią detale, takie jak glazurowana cegła, kamień, żeliwne kolumny, czy charakterystyczne, wielkogabarytowe świetliki. Proces rewitalizacji i przekształcenia budynku w obiekt biurowo-usługowy rozpoczął się w 2016 roku. Jednym z najemców inwestycji jest właśnie sieć Icon Fitness.

- Głównym założeniem projektu było wpisanie się w istniejącą przestrzeń, bez ingerencji w konstrukcję struktury ścian zewnętrznych oraz stropów lokalu. Wszystkie prace przebiegały pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – mówi Artur Jabłoński, Project Manager Forbis Group, odpowiedzialny za koordynację prac aranżacyjnych, związanych z powstaniem klubu. - Długa lista obostrzeń, konieczność rozpoznania każdego potencjalnego ryzyka - wszystko to wymagało doświadczenia w pracy na tego rodzaju obiektach i kreatywnego podejścia do tematu realizacji. – dodaje Artur Jabłoński.

Klub zajmuje powierzchnię ok 1238 m2. Przestrzeń zaprojektowano z podziałem na główną, wielofunkcyjną salę do ćwiczeń, dwa wyodrębnione studia, strefę wypoczynku, węzeł szatniowo-sanitarny oraz części biurową i pomieszczenia techniczne. Charakterystycznym elementem aranżacji jest zabytkowa posadzka w strefie wejściowej i sali głównej, która zachowała się w postaci heksagonalnych płytek kamionkowych. W całym wnętrzu zachowano również większość historycznych drzwi i okiennic. Industrialny klimat wnętrza podkreślają niezabudowane dukty instalacji HVAC. Dwa duże, piramidalne świetliki umieszczone w stropodachu oraz okna elewacyjne zapewniają bezpośredni dostęp do światła dziennego, tworząc jednocześnie unikatowość tego miejsca. Fragmenty ścian zabudowane zostały cegłą, zgodnie z zastanym charakterem lokalu.

- Moda na przywracanie nowego życia zabytkowym budynkom to jeden z ważniejszych trendów na polskim i zagranicznym rynku nieruchomości – mówi Marcin Powierza, Członek Zarządu Forbis Group. – Sukces komercyjny takich realizacji jak Hala Koszyki, OFF Piotrkowska , Centrum Praskie Koneser i wielu innych, powoduje co raz większe zainteresowanie inwestowaniem w historyczne obiekty, pełniące dawniej ważne funkcje użytkowe, a obecnie będące pomnikami architektury swojej epoki. Prestiżowa lokalizacja i niebanalne aranżacje przyciągają najemców, którym zależy na wyrażeniu swojej wyjątkowości i poszanowania dla historii miasta, w którym funkcjonują.

Icon Fitness to kluby kategorii „premium low cost”, należące do międzynarodowej sieci klubów fitness i wellness Holmes Place Concept. Marka posiada swoje kluby w Polsce, Grecji oraz Izraelu.

Forbis Group jest firmą projektowo – wykonawczą, która powstała z pasji do dobrego designu. Jako jedna z pierwszych na polskim rynku wprowadziła model współpracy, polegający na holistycznym podejściu do procesu adaptacji przestrzeni komercyjnych. Obecnie Forbis Group jest jednym z wiodących, krajowych dostawców usług fit – out dla branży Retail, Office i HoReCa. https://www.forbisgroup.pl/