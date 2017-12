Forbis Group podsumowuje rok 2017

2017 rok był dla nas ważny z wielu względów – mówi Tomasz Piecychna, Prezes Zarządu i CFO firmy Forbis Group. – Po sfinalizowaniu fuzji z Grupą Kapitałową Paged S.A. skupiliśmy się na dalszym udoskonalaniu funkcjonowania nowowprowadzonych procedur i osiągnięciu założonego w umowie przejęcia zysku operacyjnego. Zwiększyliśmy zatrudnienie i usprawniliśmy strukturę organizacyjną. Wprowadziliśmy nową usługę, Maintenance Management, polegającą na wsparciu w technicznej obsłudze obiektów, należących do sieci handlowych. Istotnie zwiększył się procent udziału zysków z realizacji fit-out’ów biurowych w ogólnych przychodach naszej firmy. Jest to efekt naszej reakcji na sytuację na rynku nieruchomości biurowych w Polsce, który cechuje wysoka aktywność najemców, duże zainteresowanie ze strony zagranicznych inwestorów i dynamiczny wzrost podaży. Między innymi, we współpracy z trójmiejskim deweloperem Ekolan, kompleksowo zrealizowaliśmy biura takich firm jak Allianz, Warta czy Vorwerk; byliśmy odpowiedzialny za wykonanie powierzchni dla operatora przestrzeni coworkingowych, firmy Regus, aktualnie realizujemy wnętrza w biurowo-apartamentowym kompleksie w Warszawie przy ul. Żelaznej oraz wykańczamy nowy butikowy budynek biurowy dla inwestora Ocean Plaza. To tylko niektóre

z realizacji dla tej branży. Dostrzegamy w niej bardzo duży potencjał rozwojowy.

Mijający rok wzbogacił portfolio Forbis Group również o wiele interesujących realizacji z branży handlowo-usługowej. – W ostatnim czasie, nie tyle ilość, ale przede wszystkim jakość powierzchni handlowych, stanowiła główny czynnik napędowy rozwoju tego sektora rynku – mówi Marcin Powierza, Członek Zarządu Forbis Group. - Zmienia się rola centrów handlowych, które paradoksalnie stopniowo zmniejszają swoją rolę zakupową, inwestując w strefy rozrywkowo-gastronomiczne. Wraz z tym trendem w galeriach przybywa np. dobrych restauracji, przystosowanych do dłuższego, miłego spędzania w nich czasu z rodziną i znajomymi. W listopadzie w Galerii Północnej miało miejsce otwarcie kolejnego lokalu Bierhalle, który zrealizowaliśmy według naszego odświeżonego konceptu. Niedawno otwarto także restaurację z bowlingiem Dębowa w płockiej Galerii Wisła. Są to dobre przykłady tego, jak zmienia się oferta dzisiejszych food court’ów.

W ciągu ostatnich miesięcy zrealizowaliśmy również kilka ciekawych projektów koncepcyjnych dla znanych polskich marek – podsumowuje Mateusz Laskowski, Członek Zarządu Forbis Group – Zaprojektowaliśmy nowy wygląd sklepów OCHNIK, Loft 37, Folkstar, salonów Ani Kruk, sieci kawiarni Etno Cafe, czy wspomnianego wyżej Bierhalle - Cieszymy się, że rodzime marki z najwyższej półki doceniają nasze podejście do projektowania, skoncentrowane na dobrym designie, połączonym z technikami wpływającymi na wyniki sprzedaży. – mówi Mateusz Laskowski. – Ponadto nasi projektanci odpowiedzialni byli za stworzenie konceptu show roomu dla duńskigo producenta farb Flügger, restauracji szybkiej obsługi w arabskim Królestwie Bahrajnu czy polskich salonów brytyjskiej marki Loake. Łącznie w 2017 roku firma Forbis Group zrealizowała kompleksowo ponad 90 inwestycji w sektorze Retail, Office, Fitness i HoReCa. Są wśród nich realizacje dla stałych klientów, takich jak Lacoste, Time for Wax, czy Baltona.

– I kwartał 2018 zapowiada się dla nas bardzo intensywnie. Mamy nadzieję, że cały rok będzie przynajmniej tak owocny, jak 2017 – podsumowuje Prezes Zarządu.

Forbis Group jest firmą projektowo – wykonawczą, która powstała z pasji do dobrego designu. Jako jedna z pierwszych na polskim rynku wprowadziła model współpracy, polegający na holistycznym podejściu do procesu adaptacji przestrzeni komercyjnych. Obecnie Forbis Group jest jednym z wiodących, krajowych dostawców usług fit – out dla branży Retail, Office i HoReCa. Od 2017 roku przynależy do grupy kapitałowej Paged. Konsolidacja kompetencji Forbis Group z doświadczeniem w produkcji mebli oraz zasobami Paged S.A wznosi świadczone usługi na jeszcze wyższy poziom.

